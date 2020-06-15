Брюгге має опцію викупу Соболя у Шахтаря за фіксовану суму – захисник збірної України хоче грати в Європі

Захисник Брюгге зізнався, що його пріоритетом є продовження кар'єри в Бельгії на повноцінній основі.

Як відомо, 25-річний Соболь провів сезон 2019/20 у складі Брюгге на правах оренди. Українець відіграв 36 поєдинків у всіх турнірах та віддав 4 гольові передачі. Нещодавно бельгійський клуб продовжив оренду Едуарда на наступний сезон.

"Коли нас офіційно оголосили чемпіонами, були міні-збори на базі. Нам вручили медалі, тренер і президент підсумували сезон і розповіли про плани на майбутнє.

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Шахтар та Брюгге зійшлися на моїй оренді з правом викупу. Вона є такою ж, як і раніше, – 4 млн євро. Чи засмутився, що оренда? Це вирішувалося між клубами. Я просто чекав. Під час цього я говорив з тренером і президентом. Для них я – гравець Брюгге. Вони на мене розраховують. Звичайно, у них в планах залишити мене більше, ніж на один рік.

Радий, що я залишаюся в команді. Якщо чесно, своє майбутнє пов'язую з Брюгге. Все для цього роблю. Хочу тут залишитися якомога довше", – розповів Соболь в ефірі програми Профутбол.

Зауважимо, у складі Брюгге захисник став чемпіоном Бельгії. Сезон у місцевому чемпіонаті було завершено достроково.

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