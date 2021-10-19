Брюгге – Манчестер Сіті – 1:5 – відео голів і огляд матчу
22:45 - Читать на русском
Брюгге розгромно поступився Манчестер Сіті в 3-му турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
завершено
Жоау Канселу 30’
Ріяд Марез 43’
Кайл Вокер 53’
Коул Палмер 67’
Ріяд Марез 84’
30’ Жоау Канселу
43’ Ріяд Марез
53’ Кайл Вокер
67’ Коул Палмер
84’ Ріяд Марез
Команда Гвардіоли відвантажила супернику два голи до перерви. Рахунок відкрив Канселу, який не дає надій Зінченку повернутися в основу Ман Сіті. Перед свистком на відпочинок Марез заробив і сам реалізував пенальті.
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Побиття Соболя і компанії продовжилось у другій половині. Автограф у воротах Брюгге залишили Вокер, Палмер і той-таки Марез, між якими "втиснувся" Ванакен з голом престижу.
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