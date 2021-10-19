Брюгге розгромно поступився Манчестер Сіті в 3-му турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Команда Гвардіоли відвантажила супернику два голи до перерви. Рахунок відкрив Канселу, який не дає надій Зінченку повернутися в основу Ман Сіті. Перед свистком на відпочинок Марез заробив і сам реалізував пенальті.

Ман Сіті розбомбив Брюгге на виїзді в матчі ЛЧ – геніальний гол конкурента Зінченка, Соболь тримався до останнього

Побиття Соболя і компанії продовжилось у другій половині. Автограф у воротах Брюгге залишили Вокер, Палмер і той-таки Марез, між якими "втиснувся" Ванакен з голом престижу.