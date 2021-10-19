Битва гравців збірної України. Олександр Зінченко після відновлення від травми знову починає з лави запасних, тоді як Едуард Соболь – в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Ман Сіті на "Футбол 24", стартував о 19:45. Фіналістам попередньої ЛЧ потрібно неодмінно перемагати. Команда Гвардіоли відстала на 1 бал від ПСЖ і Брюгге після двох турів. Бельгійський клуб не програвав в рамках головного єврокубка 4 матчі поспіль. Останнім, хто бив підопічних Клемана у міжнародних турнірах, було ще київське Динамо в ЛЄ.

Брюгге – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Повна перевага гостей у перші 10 хвилин. Причому найгостріші моменти виникають тоді, коли Брюгге ризикує зробити несміливу вилазку вперед. Дальнє закидання на Гріліша завершилося голом, але Джек сфолив перед тим, як перекинути голкіпера. У ще одному епізоді Фодена в останній момент перед порожніми воротами випередив захисник. Після оригінально розіграного стандарту центральний захисник Ляпорт з позиції вінгера скидав у центр, а опорник Родрі на самоті розстрілював з двох метрів. Ще один гол скасовано, цього разу через офсайд.

Фоден вибігав у штрафний на ще один дальній пас. Філ, який номінально діє на позиції центрфорварда, не влучив з гострого кута. Зате перший офіційно зарахований удар за майже 20 хвилин. Швидкісний Ланг намагається використовувати блискавичні передачі вперед. Єдиний цікавий атакувальний хід Брюгге на старті, втім, не доводить до особливої гостроти. Водночас бельгійці дуже непогано перекривають зони. Максимум дозволеного манчестерцям – гострі передачі в центр штрафного, де постійно бракує людей.

Зокрема, Соболь солідно тримається проти набігів Вокера та Мареза. Алжирець навіть змушений покидати свою позицію і йти на протилежний фланг. Бернарді Сілві дісталося в голову від плеча Мати. Пішла перша кров. Є і перший "гірчичник". На 30 хвилині Канселу забив після розкішного дальнього пасу Фодена, який ідеально змістився у глибину. Оце так фальшива дев'ятка від Гвардіоли! Відзначаємо і підключення конкурента Зінченка на край воротарського. Канселу нині дуже натхненно діє на лівому фланзі. Уже 2 гол португальця за 3 тури ЛЧ 2021/22 – стільки ж, як за перші 30 матчів у турнірі. Найкращий бомбардир Манчестер Сіті. Без шансів для українця.

2 - João Cancelo has scored in two of his last three UEFA Champions League matches, netting as many goals as he managed in his first 30 appearances in the competition. Marauding. pic.twitter.com/V3MTXBgqMe — OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2021

Соболь хотів повторити свій фокус з домашнього матчу проти ПСЖ. Гостре підключення Едуарда принесло лише стандарт. Згодом українець виграв силову боротьбу на швидкості проти Фодена, перед яким далі залишався тільки один воротар. Нсокі підсік Мареза на вході до штрафного. Сам же Ріяд спокійно реалізував пенальті. Канселу дав по ногах Сова, але той вирішив не падати і втратив змогу заробити чистий пенальті. Фоден виводив Мареза на чисту позицію. Перший сейв Міньйоле вже в компенсований час. Статистика очікуваних голів ідеально відображає рахунок першого тайму (0,04 на 2,04).

Вокер теж хоче бути голеадором. Марез відіграв Соболя пасом на Де Брюйне, а той вивів правого захисника приблизно туди ж, звідки забивав Канселу, коли відкривав рахунок.