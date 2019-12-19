Брюгге із Соболем у складі переміг Андерлехт Макаренка

Брюгге без проблем переграв Андерлехт в матчі 1/4 фіналу Кубка Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Бельгії 2019/20, 1/4 фіналу

Андерлехт – Брюгге – 0:2

Голи: Вормер, 46, Баланта, 64

Перший тайм пройшов за переваги Брюгге, проте на перерву команди пішли за нічийного рахунку. А от на початку другої половини Вормер вивів Брюгге вперед в рахунку. А трохи пізніше він ще й асистував Баланті, який поставив крапку в поєдинку.

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Додамо, що Соболь провів увесь на матч на полі у складі Брюгге, тоді як Макаренко потрапив до заявки Андерлехта вперше з квітня 2019 року.

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