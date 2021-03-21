Чемпіонат Бельгії 2020/21, 31-й тур

Брюгге – Антверпен – 0:2

Голи: Ламкель Зе, 9, Рефаелов, 43, (пен.)

Початок зустрічі видався невдалим для Брюгге – вже на 9 хвилині голкіпер гостей Де Вольф точною передачею вивів Ламкеля Зе віч-на-віч з Міньйоле, і нападник впевнено його реалізував. До перерви Рефаелов подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті.

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У другій половині Брюгге притиснув суперника, намагаючись відігратись, проте все було невдало. Вихід Соболя також не вплинув на результат, а Ланг ще й залишив Брюгге у меншості. Додамо, що команда українця востаннє програвала у чемпіонаті аж 20 грудня – з того часу "синьо-чорні" 12 матчів поспіль не поступались.

Таким чином, Брюгге з 70 очками залишився першим, а Антверпен трохи скоротив відставання, набравши 54 пункти.

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