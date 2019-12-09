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Брюгге – Реал: Азар і ще 2 зірки не допоможуть мадридцям

19:59 150 Читать на русском
Брюгге – Реал: Азар і ще 2 зірки не допоможуть мадридцям
Еден Азар / AS

Мадридський Реал оголосив список гравців, які поїдуть до Бельгії на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти місцевого Брюгге.

 

Тренерський штаб із Зінедіном Зіданом на чолі розраховує на 19 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До переліку не потрапили капітан "вершкових" Серхіо Рамос, центрхав Тоні Кроос і атакувальний півзахисник Еден Азар. Усі троє зосередяться на підготовці до важливих матчів іспанської Ла Ліги проти Валенсії та Барселони, що відбудуться у найближчі 10 днів. Також відсутні травмовані Марсело, Лукас Васкес і Хамес Родрігес.

Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Варан, Начо, Одріосола, Ф. Менді

Півзахисники: Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско

Нападники: Бензема, Бейл, Йовіч, Браїм, Вінісіус, Родріго

Матч Брюгге – Реал відбудеться у середу, 11 грудня. Початок поєдинку о 22:00. "Вершкові" вже гарантували собі вихід у плей-офф ЛЧ. Натомість брюггинці заочно поборються з Галатасараєм за місце в Лізі Європи.

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Ліга чемпіонів Тоні Кроос Тоні Кроос Серхіо Рамос Серхіо Рамос Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Брюгге - Реал Мадрид
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