Брюгге – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвав головну причину ротації складу

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге (1:1).

"Це була гра в непростих умовах. Майже як на штучному газоні. М’яч рухався дуже швидко. Вдалося забити на виїзді. Хороший гол з індивідуальної точки зору. Ми наполегливо працювали, щоб виграти м’яч і вразити ворота. Ми задоволені, але знаємо, що можемо грати краще.

Гол екс-форварда Зорі у відеоогляді матчу Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

Чи правильно вносити так багато змін в склад? Нам потрібно було продовжувати використовувати всю обойму гравців, щоб дати їм можливість зіграти свою роль в команді і підтримувати форму, тому що попереду багато ігор. Вартувало внести ці зміни, тим більше у нас велика гра в неділю з Уотфордом", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на виїзді розписав результативну нічию з Брюгге (1:1). Матч-відповідь відбудеться 27 лютого на стадіоні Олд Траффорд.

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