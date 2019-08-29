Брюгге – ЛАСК – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Брюгге переміг ЛАСК і в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Кривдник Динамо зіграє в груповому турнірі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Брюгге – ЛАСК – 2:1 (1:0)

Голи: Ванакен, 70, Денніс, 89 – Клаусс, 74 (пенальті)

Вилучення: Траунер, 81 (Л)

Брюгге вийшов у груповий турнір Ліги чемпіонів 2019/20. Підопічні Філіппа Клемана вдруге розібралися з австрійським ЛАСКом – після виїзної перемоги 1:0 у Бельгії Брюгге виграв 2:1 та зіграє в груповому етапі найпрестижнішого європейського клубного турніру.

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Перемогу бельгійській команді принесли влучні удари Ванакена та Бонавентуре. Між цими голами відзначились і австрійці, але цього виявилось замало для підсумкового успіху.

Зауважимо, що захисник збірної України Едеард Соболь провів весь матч в запасі. Він стане четвертим представником України в груповому турнірі ЛЧ – після Шахтаря, Олександра Зінченка (Манчестер Сіті) та Руслана Маліновського (Аталанта).

Нагадаємо, саме Брюгге вибив Динамо з Ліги чемпіонів (1:0 та 3:3), після чого Олександр Хацкевич був відправлений у відставку.

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