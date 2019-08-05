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Брюгге – Динамо: Вербіч розповів про свою готовність вийти на поле після пошкодження

19:25 403 Читать на русском
Брюгге – Динамо: Вербіч розповів про свою готовність вийти на поле після пошкодження
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч прокоментував інформацію про свою травму.

 

"Був здивований, що моєму мікропошкодженню було приділено стільки уваги. Преса трохи роздула цю ситуацію.

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Я був готовий грати вже навіть в матчі зі Львовом, і вже тим більше не відчуваю жодних проблем зі здоров'ям напередодні поєдинку з Брюгге. Почуваюся відмінно! Готовий до гри на всі сто", – цитує Вербіча dynamo.kiev.ua.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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Теги
Ліга чемпіонів Брюгге - Динамо Динамо Динамо Брюгге Брюгге Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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