Брюгге – Динамо: Вербіч розповів про свою готовність вийти на поле після пошкодження

Ліга чемпіонів — 20:26 2522
-
Брюгге – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
-
Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміниСвіт — 19:00 6977
-
Лунін – пріоритетний варіант для Вальядоліда, шлях для українця розчистив ЛіверпульІспанія — 18:37 2860
-
УАФ дискваліфікувала декількох арбітрів та футболіста на тривалий період за участь у договірних матчахУкраїна — 17:57 843
-
Сане у разі переходу в Баварію встановить одразу декілька рекордів та гратиме під знаковим номеромНімеччина — 17:19 1163