Брюгге – Динамо: Вербіч розповів про свою готовність вийти на поле після пошкодження

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч прокоментував інформацію про свою травму.

"Був здивований, що моєму мікропошкодженню було приділено стільки уваги. Преса трохи роздула цю ситуацію.

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Я був готовий грати вже навіть в матчі зі Львовом, і вже тим більше не відчуваю жодних проблем зі здоров'ям напередодні поєдинку з Брюгге. Почуваюся відмінно! Готовий до гри на всі сто", – цитує Вербіча dynamo.kiev.ua.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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