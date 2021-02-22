Підопічні Мірчі Луческу не матимуть належної підтримки на стадіоні у Брюгге під час поєдинку за вихід в 1/8 фіналу другого за силою євротурніру.

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення щодо вболівальників Динамо, які хотіли б побачити гру своєї команди у Брюгге на власні очі, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Зважаючи на постійні обмеження на подорожі та з метою прийняття обгрунтованої та відповідальної політики щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із COVID-19, гостьовим командам не будуть надаватися квитки для реалізації серед своїх уболівальників на матчі футбольних змагань УЄФА до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між бельгійською та українською командами відбудеться у четвер, 25 лютого, о 22:00. Перша зустріч закінчилась бойовою нічиєю 1:1.

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