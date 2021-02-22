"Чи пройде Динамо Брюгге? Буде важко. Я впевнений, що Динамо заб'є, але чи пропустить і скільки пропустить – це вже питання. Я впевнений, що з тією агресією, яку демонструє команда Мірчі Луческу, вона матиме свої моменти, і один з них реалізує.

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Чи вдасться втримати перевагу? Брюгге – сильна команда, яка будувалася кілька років, вона перебуває в солідному стані. Але шанси в киян є. Не скажу, що 50 на 50, але вони непогані", – підсумував Циганик в ефірі Циганик Live.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого, початок о 22:00. Поєдинок на НСК Олімпійський завершився з рахунком 1:1.

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