Мірча Луческу випускає Олександра у стартовому складі на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

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Для молодого оборонця ця зустріч стане дебютною в дорослих єврокубкових турнірах. До цього Сирота провів лише 5 поєдинків у футболці "біло-синіх" в Юнацькій лізі УЄФА. Загалом в Олександра 9 матчів за основну команду киян та один асист.

Зауважимо, перше протистояння між Динамо та Брюгге, яке відбувалось у Києві, завершилось гольовою нічиєю (1:1).

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