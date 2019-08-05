Брюгге – Динамо: Сидорчук поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук відповів на питання журналістів напередодні матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.

"Настрій бойовий після важких зустрічей, які були. Налаштовуємося на завтрашній матч, але пам'ятаємо, що такі раунди складаються з двох зустрічей. Будемо на цьому акцентувати увагу.

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Ні, не звертали увагу на сьогоднішнє жеребкування, поки думки тільки про Брюгге. Але зрозуміло, що це не проходить повз вуха. Але ми зосереджені на майбутніх матчах саме з Брюгге.

Чи будемо ми задоволені нічийним результатом завтра? Ні, у моїх словах не було натяку на це. Я маю на увазі, що такі матчі відрізняються від чемпіонату України. Це – Ліга чемпіонів. Як би ми завтра не зіграли, у Києві не може бути якихось прохідних матчів", – цитує Сидорчука Dynamomania.

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