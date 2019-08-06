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Брюгге – Динамо: Шепелєв зазнав травми на передматчевій розминці

6 серпня 23:06 258 Читать на русском
Брюгге – Динамо: Шепелєв зазнав травми на передматчевій розминці
Володимир Шепелєв / Динамо

Хавбек киян не зміг зіграти у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Володимир Шепелєв зазнав пошкодження на розминці перед матчем проти Брюгге.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Про проблеми 22-річного хавбека повідомив Володимир Звєров, який коментує поєдинок на "2+2". Півзахисник не потрапив навіть у заявку Динамо на звітний матч. Натомість місця у центрі поля посіли Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський та Денис Гармаш.

Після першого тайму Динамо поступається з рахунком 0:1.

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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Брюгге - Динамо
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