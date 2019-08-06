Брюгге – Динамо: Шепелєв зазнав травми на передматчевій розминці

Ліга чемпіонів — 6 серп 17797
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Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20 – як це було
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Динамо програло в Брюгге перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів, але шанси залишаютьсяЛіга чемпіонів — 6 серп 2593
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Наші за кордоном. Українська вечірка в Бельгії, Шестаков і Петряк феєрять в Угорщині, чудовий дебют БондаренкаСвіт — 6 серп 2545
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Дербі Каунті оголосив про призначення Руні граючим тренеромАнглія — 6 серп 2620
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Україна у єврокубках 2019/20: впевнений Шахтар, перспективні Динамо та Зоря, або Хто не виконав "домашнього завдання"Ліга чемпіонів — 6 серп 3797