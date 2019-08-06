Брюгге – Динамо: Шепелєв зазнав травми на передматчевій розминці

Хавбек киян не зміг зіграти у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Володимир Шепелєв зазнав пошкодження на розминці перед матчем проти Брюгге.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Про проблеми 22-річного хавбека повідомив Володимир Звєров, який коментує поєдинок на "2+2". Півзахисник не потрапив навіть у заявку Динамо на звітний матч. Натомість місця у центрі поля посіли Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський та Денис Гармаш.

Після першого тайму Динамо поступається з рахунком 0:1.