"Ми можемо бути задоволеними молодими гравцями після матчів з Динамо і Льовеном. Тепер потрібно продовжувати в тому ж дусі.

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На нас очікує великий матч. У нас хороші шанси пройти Динамо. Це одна з наших цілей, намагаємося її досягти", – наводить слова Міньйоле офіційний сайт Брюгге.

Зазначимо, що матч-відповідь Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась внічию 1:1.

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