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Брюгге – Динамо: Макаренко відвідає поєдинок

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Брюгге – Динамо: Макаренко відвідає поєдинок
Євген Макаренко / ФК Андерлехт

Колишній хавбек Динамо Євген Макаренко буде присутній на матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Брюгге.

 

Київське Динамо не залишиться без підтримки на стадіоні Ян Брейдель. На тренування "біло-синіх" завітав колишній хавбек команди Євген Макаренко.

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Гравець покинув киян влітку 2017 року, перебравшись у Кортрейк, звідти перейшов в Андерлехт, за який виступає і нині.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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Теги
Євген Макаренко Євген Макаренко Динамо Динамо Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів Брюгге - Динамо
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