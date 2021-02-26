"Ми один раз проявили неуважність і відразу поплатилися. Там і моменту, як такого, не було. Потрібно було просто дограти зі своїм гравцем до кінця.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми втратили креативних гравців, які визначають гру нашої команди в атаці. Хлопці, які їх замінили, робили все можливе. Але різниця у класі все ж таки присутня.

Проте, ми могли забивати раніше, але під кінець другого тайму притиснулися до воріт. Ми втомилися і не могли підтримувати темп, і всі м'ячі вигравали кияни. Якби ми повели у рахунку, то все б склалося інакше. Ми забили б і другий, і третій. Дуже прикро", – цитує Мехеле офіційний сайт Брюгге.

Нагадаємо, Брюгге наприкінці матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи пропустив від Буяльського і за сумою двох поєдинків не зміг пробитися у наступний раунд змагань.

Брюгге – Динамо: гравець сезону витягує щасливий квиток в 1/8 ЛЄ і захищає стиль Луческу, а українська молодь на висоті