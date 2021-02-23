Динамо прилетіло в аеропорт Остенде, звідки вирушило автобусом до готелю, який розташований у центрі Брюгге, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо оголосило склад на матч-відповідь з Брюгге

На вечір 23 лютого запланована традиційна передматчева прес-конференція Мірчі Луческа, після якої кияни проведуть тренування на арені імені Яна Брейделя.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 24 лютого, початок о 22:00. Нагадаємо, у київському двобої цих суперників була зафіксована нічия (1:1).

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