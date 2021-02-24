Київське Динамо продовжує готуватися до матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Делегація українського клубу ще вчора прибула до Бельгії. Киянам навіть вдалося прогулятися містом. Кадрами активно ділився асистент головного тренера Олег Гусєв у сторіс свого Інстаграм.

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Одна із локацій отримала від легенди Динамо особливої уваги. Гусєв опублікував світлину із одного з бельгійських храмів. На фото – Мірча Луческу та його тренерський штаб.

Зазначимо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого, початок о 22:00. Перший поєдинок у Києві завершився із рахунком 1:1.

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