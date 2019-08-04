Брюгге – Динамо: кияни опублікували інформацію щодо квитків на гостьовий сектор

Київське Динамо проінформувало вболівальників, які планують вирушити у Бельгію, стосовно квитків на гостьовий сектор стадіону Ян Брейдель.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що продаж квитків на гостьовий сектор стадіону Ян Брейдель в офісі фан-клубу завершений. Проте, їх можна буде придбати безпосередньо в Бельгії перед матчем.

Брюгге – Динамо: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів

Їх продаватимуть за 18:00 до 20:00 за місцевим часом у холі готелю Park Brugge Hotel за адресою Vrijdagmarkt 5, 8000 Brugge. Вартість одного квитка – 10 євро.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

"Ми знаємо лише Шевченка": як Брюгге готується до матчу з Динамо