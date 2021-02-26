Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння української та бельгійської команд у матчі-відповіді 1/16 фіналу другого за силою євротурніру.

Найкориснішим гравцем Динамо у поєдинку з Брюгге за оцінками InStat став голкіпер збірної України Георгій Бущан.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У поєдинку з бельгійцями він відбив три удари по воротах, а точність його передач склала 84%, повідомляє видання Zbirna.com. Рейтинг ефективності його гри склав 322 бали.

У трійку найкращих гравців Динамо також увійшли Сергій Сидорчук (318 балів) і Жерсон Родрігес (296 балів).

Нагадаємо, підопічні Луческу завдяки голу Віталія Буяльського наприкінці матчу мінімально здолали Брюгге і пробились в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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