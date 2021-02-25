"Багато часу поговорити з колишніми одноклубниками у мене не було, оскільки ще є свої справи. Вдалося заїхати на півгодини. Поговорив зі своїм кумом Сергієм Сидорчуком про дітей, футбол та вже треба було їхати додому.

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Бажаю Динамо перемоги і пройти далі. У Брюгге зараз проблеми, ще сьогодні двоє гравців основи захворіло на коронавірус (насправді бельгійці не зможуть розраховувати ли на де Кетеларе – прим. "Футбол 24"). Тому шанси у Динамо на прохід далі хороші", – зазначив Безус у коментарі телеканалу Футбол.

Матч Брюгге – Динамо стартує о 22:00 на стадіоні Ян Брейдел. Поєдинок у Києві завершився миром 1:1 – відповідно, для виходу в наступну стадію "біло-синім" обов'язково потрібно забивати мінімум один гол.

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