Сімон Міньйоле все ж матиме змогу зіграти з Динамо в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Натомість Шарль Де Кетеларе не вийде на поле.

Нагадаємо, 24 лютого воротар Сімон Міньйоле та хавбек Шарль Де Кетеларе здали позитивні тести на коронавірус. Брюгге запідозрив, що результати виявилися "хибнопозитивними", тому гравці пройшли повторне тестування.

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У підсумку, екс-голкіпер Ліверпуля здав негативний тест і таки зможе зіграти з Динамо. А от Де Кетеларе (найдорожчий у складі Брюгге – вартість 16 млн євро відповідно до даних Transfermarkt) все ж не вийде на поле і залишається на карантині, інформує офіційний Twitter бельгійців.

Матч Брюгге – Динамо стартує о 22:00 на стадіоні Ян Брейдел. Поєдинок у Києві завершився миром 1:1 – відповідно, для виходу в наступну стадію "біло-синім" обов'язково потрібно забивати мінімум один гол.

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