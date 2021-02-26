"Ми почали грати у футбол з перших хвилин. У нас були різні завдання на перший і другий тайми. До перерви важливою була організація гри в обороні: не можна було пропустити, оскільки, допустивши це, нам було б дуже складно наздогнати суперника. У захисті ми зіграли добре, але, коли відбирали м'яч, атаки у нас не виходили – ми метушилися, поспішали і майже не доходили до воріт суперника. У перерві я сказав хлопцям заспокоїтися, більше контролювати м'яч і шукати моменти біля чужих воріт. З виходом Шапаренка ми мали зіграти гостріше в атаці і більше ризикувати – я це передбачав. Микола добре прискорюється з м'ячем, бачить зони і додає міці в атаці, що в підсумку, і сталося.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Звичайно, Буяльський – один з лідерів команди, і досвід, і майстерність дозволяють йому бути таким. Віталія не можна порівнювати з молодими гравцями – Сиротою або Забарним. Він – один з наших провідних гравців, який робить свою роботу дуже якісно", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, жеребкування 1/8 Ліги Європи відбудеться у п'ятницю (26 лютого). Серед потенційних суперників Динамо є і Шахтар.

Динамо вистраждало перемогу над Брюгге та пробилося в 1/8 фіналу ЛЄ – красивий гол і вдала заміна Луческу