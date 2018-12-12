Атлетіко у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів втратив очки з Брюгге і втратив 1 сходинку в турнірній таблиці. Дивіться відеоогляд матчу.

Ліга чемпіонів. Група А, 6 тур

Брюгге – Атлетіко –​​​​​​​ 0:0

Ліга чемпіонів: Атлетіко не зміг обіграти Брюгге та пропустив Борусію Д на перше місце групи А

Брюгге у заключному турі групи А вдома приймав мадридський Атлетіко. Матч пройшов за невеликої кількості моментів, "матрацники" грали основним складом, але не змогли вразити ворота Етана Хорвата. У підсумку, підопічні Дієго Сімеоне набрали 13 очок і посіли 2 сходинку, поступившись Борусії Д за показником очних зустрічей. Брюгге з 6 очками відправився в Лігу Європи.