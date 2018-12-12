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Брюгге –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 0:0 –​​​​​​​ відеоогляд матчу

10:08 38 Читать на русском
Брюгге –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 0:0 –​​​​​​​ відеоогляд матчу
Брюгге –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 0:0 / ФК Атлетіко

Атлетіко у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів втратив очки з Брюгге і втратив 1 сходинку в турнірній таблиці. Дивіться відеоогляд матчу.

Ліга чемпіонів. Група А, 6 тур

Брюгге – Атлетіко –​​​​​​​ 0:0

Ліга чемпіонів: Атлетіко не зміг обіграти Брюгге та пропустив Борусію Д на перше місце групи А

Брюгге у заключному турі групи А вдома приймав мадридський Атлетіко. Матч пройшов за невеликої кількості моментів, "матрацники" грали основним складом, але не змогли вразити ворота Етана Хорвата. У підсумку, підопічні Дієго Сімеоне набрали 13 очок і посіли 2 сходинку, поступившись Борусії Д за показником очних зустрічей. Брюгге з 6 очками відправився в Лігу Європи.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів6 турЯн Брейдель (Брюгге)

Брюгге - Атлетіко: Вівторок 11 грудня 2018

Брюгге
Матч завершено
0 : 0
Атлетіко
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Ліга чемпіонів Відеоновини Атлетіко Атлетіко Брюгге Брюгге Брюгге - Атлетіко
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