Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш запевняє, що не має проблем з Кріштіану Роналду. Раніше в мережі з'явилось відео, де португальці поводилось далеко не по-дружньому.

"У мене немає проблем ні з ким. Я роблю свою роботу і виконую те, що каже тренер. Можу лише стежити за собою. Думаю, всі зі мною погодяться. Потрібно контролювати себе і віддавати максимум – ось і все.

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Я холодно привітався з Роналду? Чому ви це говорите? Трохи пізніше це відео показали зі звуком. Ви дивилися його зі звуком? Тоді вам варто це зробити. У нас у Португалії є проблема – я дивився один із каналів, де це обговорювали й говорили протягом 45 хвилин, що це було холодно і погано. А потім вони пішли на рекламу – якраз тоді збірна відправила їм відео зі звуком.

Якщо дивитися зі звуком, то чутно, що Роналду пожартував зі мною. Повернувшись із реклами, вони кажуть, що там був жарт. І все. Кажуть: "Якщо ви хочете ще раз подивитися це відео, то відмотайте назад". Але якщо люди відмотають назад, то побачать відео, за яким можна зробити висновок про те, що в нас проблеми.

Це потрібно було пояснити, щоб люди знали. Але зараз люди нічого не знають. Зараз ми в збірній. На Манчестер Юнайтед я сконцентруюся після чемпіонату світу", – цитує хавбека Sky Sports.

Напередодні підопічні Фернанду Сантуша здолали Нігерію у спарингу з рахунком 4:0. Вже 24 листопада команда стартує на ЧС матчем проти Гани. Також суперниками португальців будуть Уругвай та Південня Корея.

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