"Ніхто не засмучений і розчарований більше, ніж я, через промах з пенальті, який призвів до поразки. Я завжди брав на себе свої обов'язки і завжди приймав їх під тиском в такі моменти. Цього разу я зазнав невдачі. Але я зробив крок вперед і зустрів виклик з такими ж амбіціями і відповідальністю, як і в багатьох інших випадках, коли м'яч потрапляв у сітку.

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Критика і суперечливі думки – велика частина футболу. Я навчився жити з цим, навіть використовуючи їх, щоб підштовхувати себе, і я вважаю все це дуже важливою частиною мого обов'язку ніколи не припиняти спроби вдосконалюватися і стати найкращим гравцем, яким я можу бути для мене і для всіх. Для команди.

Сьогодні я знову взяв на себе відповідальність, покладену на мене майже з тих пір, як я приєднався до Юнайтед. І я візьму її знову без всякого страху, коли б це не було потрібно. Для мене найголовніше – разом перемагати, і я завжди зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїм товаришам по команді та клубу стати найкращими, якими ми можемо бути.

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Я гравець, який залишає все на полі, працює з великим бажанням і цілеспрямованістю. І я буду продовжувати цим займатися. Дякую за підтримку після фінального свистка! Чути, як ви скандували моє ім'я на стадіоні, було дуже емоційно... Я повернуся сильнішим для себе, тому що це стандарти, яких я дотримуюся, але найбільше для моїх товаришів по команді і наших уболівальників, які завжди підтримували нас", – написав Бруну в Instagram.

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