Бруну Фернандеш закрив рота Гвардіолі – відео зухвалої поведінки гравця Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відразу показав, що визнані авторитети АПЛ його не лякають.

Португалець зухвало "заспокоїв" головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу у матчі 29 туру АПЛ (перемога "червоних дияволів" 2:0).

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Наставник "містян" гучно доводив щось Фернандешу, який сам проходив біля технічної зони. Новоспечена зірка Манчестер Юнайтед не стерпів такого ставлення і порадив тренеру суперників заспокоїтися. На завершення 25-річний гравець приклав пальці до губ, мовляв – краще помовчи.

До слова, Фернандеш у матчі проти Манчестер Сіті займався не лише вихованням опонентів. Саме в активі португальця асист на перший гол своєї команди.

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