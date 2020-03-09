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Бруну Фернандеш закрив рота Гвардіолі – відео зухвалої поведінки гравця Манчестер Юнайтед

07:30 126 Читать на русском
Бруну Фернандеш закрив рота Гвардіолі – відео зухвалої поведінки гравця Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відразу показав, що визнані авторитети АПЛ його не лякають.

30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай
 
30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай

Португалець зухвало "заспокоїв" головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу у матчі 29 туру АПЛ (перемога "червоних дияволів" 2:0).

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Наставник "містян" гучно доводив щось Фернандешу, який сам проходив біля технічної зони. Новоспечена зірка Манчестер Юнайтед не стерпів такого ставлення і порадив тренеру суперників заспокоїтися. На завершення 25-річний гравець приклав пальці до губ, мовляв – краще помовчи.

До слова, Фернандеш у матчі проти Манчестер Сіті займався не лише вихованням опонентів. Саме в активі португальця асист на перший гол своєї команди.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Відеоновини Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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