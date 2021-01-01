Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вже вкотре підтвердив свою важливість для "червоних дияволів".

Португалець отримав нагороду найкращому гравцю Манчестер Юнайтед за грудень 2020 року, повідомляє офіційний твіттер клубу. У цьому місяці Фернандеш відіграв у 9 матчах у складі манкуніанців у всіх змаганнях, записавши до свого активу 4 голи та 4 асисти.

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Цікаво, що Бруну визнавався найкращим гравцем МЮ у лютому, березні, червні, серпні та листопаді 2020 року, а приєднався до клубу лише рік тому.

Загалом, хавбек провів 23 матчі у поточному сезоні у складі Манчестер Юнайтед, відзначившись 14 голами та 9 асистами.

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