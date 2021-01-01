Бруну Фернандеш вшосте за рік визнаний найкращим гравцем Манчестер Юнайтед
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вже вкотре підтвердив свою важливість для "червоних дияволів".
Португалець отримав нагороду найкращому гравцю Манчестер Юнайтед за грудень 2020 року, повідомляє офіційний твіттер клубу. У цьому місяці Фернандеш відіграв у 9 матчах у складі манкуніанців у всіх змаганнях, записавши до свого активу 4 голи та 4 асисти.
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Цікаво, що Бруну визнавався найкращим гравцем МЮ у лютому, березні, червні, серпні та листопаді 2020 року, а приєднався до клубу лише рік тому.
Загалом, хавбек провів 23 матчі у поточному сезоні у складі Манчестер Юнайтед, відзначившись 14 голами та 9 асистами.
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