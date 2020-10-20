Португалець вперше приміряє капітанську пов'язку "червоних дияволів" у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Сульшер назвав найскладнішого суперника Манчестер Юнайтед за останній час

Сульшер вирішив здивувати Фернандеша приємною новиною прямо під час прес-конференції. Зірка Манчестер Юнайтед високо підвів брови і загадково посміхнувся, коли почув про свою відповідальну роль. Основний капітан команди Харрі Магуайр у Париж не полетів, тому Сульшер був змушений шукати йому заміну. Нагадаємо, Фернандеш перебрався зі Спортінга до Манчестер Юнайтед лише на початку цього року і дуже швидко став лідером "червоних дияволів".

Поєдинок ПСЖ – Манчестер Юнайтед відбудеться вже сьогодні (20 жовтня), початок о 22:00 за київським часом.

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