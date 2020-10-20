Бруну Фернандеш вперше стане капітаном Манчестер Юнайтед у матчі з ПСЖ – Сульшер здивував хавбека прямо на конференції
Півзахисник Бруну Фернандеш надзвичайно швидко проявив свої лідерські якості у Манчестер Юнайтед.
Португалець вперше приміряє капітанську пов'язку "червоних дияволів" у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
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Сульшер вирішив здивувати Фернандеша приємною новиною прямо під час прес-конференції. Зірка Манчестер Юнайтед високо підвів брови і загадково посміхнувся, коли почув про свою відповідальну роль. Основний капітан команди Харрі Магуайр у Париж не полетів, тому Сульшер був змушений шукати йому заміну. Нагадаємо, Фернандеш перебрався зі Спортінга до Манчестер Юнайтед лише на початку цього року і дуже швидко став лідером "червоних дияволів".
Поєдинок ПСЖ – Манчестер Юнайтед відбудеться вже сьогодні (20 жовтня), початок о 22:00 за київським часом.
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