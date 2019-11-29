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Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем туру в Лізі Європи

16:57 55 Читать на русском
Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем туру в Лізі Європи
Бруну Фернандеш / AS

Півзахисник лісабонського Спортінга Бруну Фернандеш став найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

9’ Феліпе Луїш
16’ Бруну Фернандеш
43’ Жеремі Матьє
64’ Бруну Фернандеш
 
9’ Феліпе Луїш
16’ Бруну Фернандеш
43’ Жеремі Матьє
64’ Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш завоював звання найкращого гравця 5-го туру Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Зазначимо, що португалець став героєм матчу проти ПСВ (4:0), записавши до свого активу 2 голи та 2 гольові передачі. Таким чином, Бруну Фернандеш випередив у голосуванні Даїчі Камаду, Рауля Хіменеса та Венсана Абубакара.

Додамо, що завдяки цій перемозі Спортінг Л набрав 12 очок у групі D, посідаючи перше місце.

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Теги
Рауль Хіменес Рауль Хіменес Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Ліга Європи Даїчі Камада Даїчі Камада Спортінг Лісабон - ПСВ Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Венсан Абубакар Венсан Абубакар
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