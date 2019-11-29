Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем туру в Лізі Європи

Півзахисник лісабонського Спортінга Бруну Фернандеш став найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Бруну Фернандеш завоював звання найкращого гравця 5-го туру Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

УЄФА назвав символічну збірну туру Ліги Європи – у команді знайшлося місце двом гравцям Динамо

Зазначимо, що португалець став героєм матчу проти ПСВ (4:0), записавши до свого активу 2 голи та 2 гольові передачі. Таким чином, Бруну Фернандеш випередив у голосуванні Даїчі Камаду, Рауля Хіменеса та Венсана Абубакара.

Додамо, що завдяки цій перемозі Спортінг Л набрав 12 очок у групі D, посідаючи перше місце.

"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з Динамо