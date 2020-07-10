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Бруну Фернандеш вдруге поспіль став гравцем місяця в АПЛ

13:54 - Читать на русском
Бруну Фернандеш вдруге поспіль став гравцем місяця в АПЛ
Бруну Фернандеш в МЮ

Новоспечений лідер Манчестер Юнайтед підкорює весь англійський чемпіонат.

Бруну Фернандеш став найкращим гравцем Прем'єр-ліги в червні, повідомляє офіційний сайт АПЛ. Португалець вдруге поспіль отримав таку нагороду – перед цим його визнали найкращим у лютому (англійський чемпіонат три місяці був на паузі).

У червні Бруну відзначився трьома голами: дубль у ворота Брайтона, пенальті проти Тоттенхема. Також при врученні нагороди врахували гол Фернандеша в матчі з Евертоном у березні.

Бруну – сьомий гравець в історії АПЛ, який двічі поспіль ставав найкращим. До нього таке вдавалося Мохамеду Салаху, Джеймі Варді, Харрі Кейну, Кріштіану Роналду, Деннісу Бергкампу та Роббі Фаулеру.

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Теги
Англія Бруну Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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