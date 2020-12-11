Португалець – найкращий в АПЛ у попередньому місяці, повідомляє офіційний сайт дивізіону.

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Бруну Фернандеш провів 4 матчі в листопаді, в яких забив 4 м'ячі та віддав 1 асист. У голосуванні за нагороду він випередив оборонця Челсі Бена Чілвела, центрбека Вест Хема Анжело Огбонну, центрхава Тоттенхема П'єра-Еміля Хьойберга, півзахисника Саутгемптона Джеймса Ворд-Прауса та лідера Астон Вілли Джека Гріліша. Цей приз – уже третій в колекції зірки МЮ, який перебрався на Олд Траффорд лише наприкінці січня.

Усього в нинішньому сезоні Бруну Фернандеш провів 17 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 11 голів і 6 результативних передач.

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