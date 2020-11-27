Португалець – автор найкращого гола 4-го туру групового етапу ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Тадіч став гравцем тижня Ліги чемпіонів

Бруну Фернандеш переміг у голосуванні вболівальників та отримав черговий приз. Хавбек оформив дубль у дуелі з Башакшехіром, а особливо красивим вийшов другий м'яч піренейця – він ефектно пробив з льоту на добиванні. У боротьбі за нагороду португальський півзахисник випередив Ракітіча, Санчо та Гравенберха.

До слова, в нинішньому сезоні Бруну Фернандеш провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Борусія М – Шахтар – 10:0: чемодани Каштру і сумнівні біляші українського футболу