"Звичайно, кожен гравець хоче оформити хет-трик, але ще після матчу АПЛ я пообіцяв Маркусу, що він битиме наступний пенальті.

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Крім того, він є одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, тому йому важливо зберігати впевненість. Немає жодного значення, хто пробиває пенальті, якщо, команда зрештою забиває", – цитує Фернандеша ВВС.

Нагадаємо, португалець у переможній грі з Башакшехіром відзначився дублем, ще по м'ячу забили Рашфорд та Джеймс.

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