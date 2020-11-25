Бруну Фернандеш пояснив, чому дозволив Рашфорду пробити пенальті – португалець міг оформити хет-трик
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш у матчі ЛЧ проти Істанбул Башакшехіра (4:1) пожертвував власним хет-триком заради одноклубника Маркуса Рашофрда.
"Звичайно, кожен гравець хоче оформити хет-трик, але ще після матчу АПЛ я пообіцяв Маркусу, що він битиме наступний пенальті.
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Крім того, він є одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, тому йому важливо зберігати впевненість. Немає жодного значення, хто пробиває пенальті, якщо, команда зрештою забиває", – цитує Фернандеша ВВС.
Нагадаємо, португалець у переможній грі з Башакшехіром відзначився дублем, ще по м'ячу забили Рашфорд та Джеймс.
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