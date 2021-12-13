Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш з гумором відреагував на пристрасті з жеребкуванням Ліги чемпіонів.

УЄФА через технічні проблеми з програмним забезпеченням довелось проводити повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Клопп: Звичайно, потрібно було провести нове жеребкування Ліги чемпіонів

Бруну Фернандеш з гумором відреагував на такий розвиток подій. "Коли третій раунд жеребкування?", – написав португалець у своєму Twitter, додавши емодзі сміху й попкорну.

What time is the 3rd round of the draw? https://t.co/7vigGbYMKF — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) December 13, 2021

До слова, під час першого "заходу" МЮ отримав у суперники ПСЖ. Повторний жереб теж був непростим – підопічні Рангніка протистоятимуть Атлетіко. Перший поєдинок іспанської й англійської команд відбудеться 23 лютого 2022 року, матч-відповідь – 15 березня.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію