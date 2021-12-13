Бруну Фернандеш потролив УЄФА: "Коли третій раунд жеребкування?"
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш з гумором відреагував на пристрасті з жеребкуванням Ліги чемпіонів.
УЄФА через технічні проблеми з програмним забезпеченням довелось проводити повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.
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Бруну Фернандеш з гумором відреагував на такий розвиток подій. "Коли третій раунд жеребкування?", – написав португалець у своєму Twitter, додавши емодзі сміху й попкорну.
До слова, під час першого "заходу" МЮ отримав у суперники ПСЖ. Повторний жереб теж був непростим – підопічні Рангніка протистоятимуть Атлетіко. Перший поєдинок іспанської й англійської команд відбудеться 23 лютого 2022 року, матч-відповідь – 15 березня.
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