Португалець їхав на тренування і потрапив у аварію на своєму Порше Панамера за 94 тисячі фунтів, інформує Mirror.

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У мережу потрапили фото, на якому також пошкоджені паркан та інший автомобіль Фольксваген. Подробиці ДТП з'ясовуються, але ніхто з учасників не постраждав. Фернандеш не потребував допомоги лікарів і таки доїхав на тренування альтернативним транспортом.

Нагадаємо, нещодавно Бруну підписав новий контракт з МЮ, збільшивши зарплатню до 240 тисяч фунтів на тиждень. У поточному сезоні хавбек провів 40 матчів, в яких оформив 9 голів та 14 асистів.

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