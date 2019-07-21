Бруно покине ФК Львів, – Блавацький

Головний тренер Львова Богдан Блавацький розповів про перспективи нападника Бруно Дуарте в команді.

"Бруно, швидше за все, покине наш клуб. Є варіанти працевлаштування в інших командах. Він кілька днів тому приїхав з переговорів з одним із клубів. Тому ми вирішили його не залучати в контрольному матчі з Волинню, – сказав Блавацький в ефірі ТК Футбол.

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До слова, у минулому сезоні у Львові Бруно взяв участь в 30 матчах у всіх турнірах, забивши 9 голів і віддавши результативну передачу.

Львів у сезоні 2018/19 посів 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та не потрапив у єврокубки, поступившись місцем Маріуполю та Зорі.

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