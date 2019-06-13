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Бруно Дуарте може стати партнером Сватка у Хайдуку

09:14 169 Читать на русском
Бруно Дуарте може стати партнером Сватка у Хайдуку
Бруно Дуарте / ФК Львів

Форвард Львова Бруно Дуарте може перейти у хорватський Хайдук.

Хорватський Хайдук може запросити до себе форварда Львова Бруно Дуарте, повідомляє Indexhr.

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Як повідомляє джерело, клуби знаходяться на фінальній стадії переговорів і футболіст має невдовзі переїхати в Хорватію.

Нагадаємо, у складі Хайдука виступає український захисник Олександр Сваток.

Львів у сезоні 2018/19 посів 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та не потрапив у єврокубки, поступившись місцем Маріуполю та Зорі.

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