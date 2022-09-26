Півзахисник Інтера та збірної Хорватії Марцело Брозовіч вибув щонайменше на два тижні.

На 18-й хвилині матчу з Австрією півзахисник збірної Хорватії Марцело Брозовіч отримав травму і достроково залишив поле. Результати магнітно-резонансної томографії виявили частковий розрив згинача лівого стегна. Як інформує Corriere dello Sport, посилаючись на хорватських лікарів, лідер Інтера буде змушений пробути у лазареті щонайменше два тижні. Водночас джерело зазначає про чутки, які пророкують хорватові місяць перебування на лікарняному.

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Подальше лікування гравця проводитимуть компетентні лікарі Інтера, які також нададуть точний прогноз щодо одужання. Медична служба збірної Хорватії буде з ними у постійному контакті.

Першого жовтня Інтер зіграє з Ромою у чемпіонаті Італії, а через три дні – з Барселоною у Лізі чемпіонів. Брозовіч точно пропустить ці дві зустрічі.

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