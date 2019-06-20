Бронзовий призер УПЛ Полярус офіційно перейшов у Хімки з другого російського дивізіону

Екс-півзахисник Олександрії Артем Полярус продовжить кар'єру в російській ФНЛ.

Артем Полярус став повноцінним гравцем російських Хімок, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі контракту не розголошуються.

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Зауважимо, що минулого сезону український хавбек виступав за Олександрію, де за сезон зіграв 22 матчі, забив гол та віддав асист, чим допоміг команді посісти третє місце в УПЛ.

До слова, Хімки виступають у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії. Минулого сезону команда з московської області посіла 9 місце у ФНЛ.

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