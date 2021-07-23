Британський стрибун з жердиною Гаррі Коппелл закінчив тренування перед стартом Олімпійських ігор у Токіо в стоматологічному кріслі.

Атлет саме відпрацьовував техніку стрибка з жердиною, готуючись до виступу на Олімпіаді, коли випадково зачепив планку і впав на мат. Відео інциденту він опублікував у своєму Twitter.

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Після приземлення Гаррі Коппелл намагався зловити планку, яка летіла на нього згори. Однак йому це не вдалося, палиця впала йому на обличчя. Результат – два зламані зуби. Тренування довелося завершити достроково, після комічного фіаско спортсмен відправився до стоматолога. Сам Коппелл з гумором сприйняв цей епізод.

"Добре потренувався сьогодні у таборі Великої Британії. Хоча планка впала мені на обличчя та вибила зуби. Сподіваюся на Олімпіаді-2020 є хороший дантист", – підсумував Гаррі.

Зауважимо, Гаррі Коппелл є 3-разовим чемпіоном Великої Британії у стрибках з жердиною. У травні 2021-го він став срібним призером командного чемпіонату Європи з легкої атлетики.

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