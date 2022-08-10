"Наш клуб – у кризі, ми всі знаємо причину. У нас невмілі та відверто погані власники, які мало що знають про футбол. Усі знають, що цьому клубу потрібний новий власник, і це – моя мета. В мене вже гарний прогрес, я спілкуюся з людьми, маю кілька хороших зобов'язань щодо внесків та хороші фінанси.

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Наразі ми працюємо над документом пропозиції. Мій намір полягає в тому, щоб подати цим власникам законну, дієву та комерційну пропозицію, щоб сказати: "Ви втомилися, пора йти, тому що ваш час вийшов". І, чесно кажучи, фанатам у всьому світі набрид цей режим. Хвилююче передчуття нового сезону і натхнення зникло, коли ми побачили гру проти Брайтона. Клуб перебуває у кризі, і він залишатиметься у кризі, поки у нас ці власники.

Нам потрібно позбавити наш футбольний клуб від цих власників, оскільки їхній час вийшов, а в нас було 17 років розчарувань. Їм час йти. Вони мають припинити витягувати величезні дивіденди з клубу. Ми повинні припинити оплачувати величезні витрати на обслуговування боргу. Час продавати.

При складанні цієї заявки мені не потрібно бути передовою особою, мені не потрібно бути речником. Я просто хочу бачити наш Манчестер Юнайтед у руках справжніх футбольних людей із правильним баченням. Нам потрібно відремонтувати наш стадіон та повернути клуб на його місце. Ми перебуваємо в кризі, і це не зміниться, доки вони не підуть", – цитує Найтона Manchester Evening News.

Зауважимо, Майкл є відданим фанатом МЮ, він вже пробував придбати клуб у 1989 році за 20 мільйонів фунтів, але угоду не уклали. Тоді він обійняв посаду директора.

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