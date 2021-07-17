Жіноча збірна Великої Британії збирається ставати на коліно на знак протесту проти расової дискримінації на Олімпійських іграх у Токіо.

"Ми були єдині в рішенні продовжити робити все, що нам до снаги, аби привернути увагу до расизму й дискримінації в усіх їхніх проявах.

Британського рекордсмена спіймали на кокаїні – жахливі наслідки

Ми стоїмо в єдності й солідарності з усіма, чиїх життів торкнулася ця проблема. Ми чітко усвідомлюємо, що ставати на коліно – важливий символ мирного протесту проти дискримінації, несправедливості й нерівності в суспільстві", – цитує наставницю збірної Великої Британії Хеге Ріїсе BBC.

Нагадаємо, на Євро-2020 чоловіча збірна Англії також ставала на коліно перед кожним матчем. Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегерберг, першої жінки з Золотим м'ячем