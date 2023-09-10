Паралельно з матчем між збірними України та Англії в Лондоні відбувся виставковий поєдинок між зірками Youtube.

Популярні британські блогери Sidemen організували благодійний матч, який відбувся на стадіоні Вест Хема. Всі квитки були розпродані – загалом вдалося зібрати 2 мільйони 425 тисяч фунтів. Ці кошти будуть направлені в фонди, які борються з бідністю та хворобами.

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Sidemen зіграли проти інших зірок Youtube. Зокрема, у грі взяв участь відомий Mr. Beast. Sidemen перемогли з рахунком 8:5. Перший гол забив фан Вест Хема Behzinga, хет-триком відзначився Manny, а найкрасивіший гол поклав WroeToShaw.

Судив гру популярний у минулому арбітр Марк Клаттенберг. В одному з епізодів він показав жовту картку, але у відповідь йому продемонстрували карту з Уно.