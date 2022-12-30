Бетані Джейн Мід із футбольної жіночої збірної стала спортсменкою року за версією ВВС. Британці вдалось обійти Бена Стоукса – капітана чоловічої збірної Англії з крикету.

Загалом за нагороди BBC Sports Personality of the Year поборолись найкращі спортсмени. Церемонія оголошення результатів відбулась у Великій Британії.

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Слідкувати ж за яскравим футбольним моментом можна було онлайн. Також висвітлили цю подію на порталі GG.BET.

Переможці BBC Sports Personality of the Year 2022

– "Спортсменка року" – Бетані Джейн Мід;

– "Молодий спортсмен року" – художня гімнастка Джессіка Гадірова;

– "Командою року" стала жіноча національна збірна Англії з футболу;

– "Найкращий іноземний спортсмен" – футболіст Ліонель Мессі;

– "Тренер року" – Саріна Вігман;

– Нагорода імені Гелен Роласон – Роб Берроу та ін.

Заслуги переможниці BBC Sports Personality of the Year у 2022 році

Бет Мід – форвард "Арсеналу" та британської збірної. Вона продемонструвала свої спортивні таланти під час чемпіонату Європи, здійснила 6 голів та 5 успішних передач. З такими показниками футболістка заслужила звання найкращого бомбардира.

Крім цього, спортсменка проявила себе активно у рамках жіночої Суперліги. За 7 матчів чемпіонату їй вдалося реалізувати 3 голи та здійснити 4 передачі. Минулий сезон був для Бет не менш вдалим: він завершений форвардом з 11 ударами та 8 передачами.

Цікаві факти про BBC Sports Personality of the Year

Ця престижна нагорода вручається спортсменам-британцям чи тим, хто живе та займається спортом на території Сполученого Королівства. Відбір претендентів відбувається у вигляді громадського голосування. Британці обирають спортсменів для BBC Sports Personality of the Year за результативністю минулого року. Спочатку з кандидатів на премію формують шорт-лист, а згодом називають і переможця.

2022 рік примітний тим, що не тільки в short list потрапила жінка, але й виборола перемогу. А це означає, що вперше за історію існування BBC Sports Personality of the Year спортсменкам Британії вдалося утримати головну перемогу 2 роки поспіль.

До слова, у 2021 році премію звоювала тенісистка Емма Редукану. Раніше жінкам не вдавалося це зробити довгі роки. Попереднього разу перемога діставалася спортсменкам лише у 2006-му.