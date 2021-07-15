Німець з докторським ступенем юриста зав'язав із обслуговуванням міжнародних матчів у віці 45 років, повідомляє Kicker.

"Один епізод може зіпсувати всю хорошу роботу", – арбітр фіналу Євро-2020

На прощання Брих встановив суддівський рекорд великих турнірів збірних. На Євро-2020 він відсудив 5 поєдинків, серед яких півфінал Італія – Іспанія. Раніше жодному арбітру не вдавалось отримати стільки матчів на одному чемпіонаті Європи чи світу. Серед інших досягнень Бриха – фінал ЛЧ 2016/17 між Реалом та Ювентусом.

Очікується, що іменитий рефері продовжить працювати на внутрішніх турнірах Німеччини. Віковий ценз для суддів Бундесліги складає 47 років.

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