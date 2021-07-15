Брих оголосив про завершення міжнародної кар'єри – рекорд Євро став прощальним акордом культового рефері
Легендарний арбітр Фелікс Брих вирішив сконцентруватися виключно на національних змаганнях.
Німець з докторським ступенем юриста зав'язав із обслуговуванням міжнародних матчів у віці 45 років, повідомляє Kicker.
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На прощання Брих встановив суддівський рекорд великих турнірів збірних. На Євро-2020 він відсудив 5 поєдинків, серед яких півфінал Італія – Іспанія. Раніше жодному арбітру не вдавалось отримати стільки матчів на одному чемпіонаті Європи чи світу. Серед інших досягнень Бриха – фінал ЛЧ 2016/17 між Реалом та Ювентусом.
Очікується, що іменитий рефері продовжить працювати на внутрішніх турнірах Німеччини. Віковий ценз для суддів Бундесліги складає 47 років.
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