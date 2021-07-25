Хасан Четінкая, який є агентом нападника Барси Мартіна Брейтвейта, розвіяв усі чутки про свого клієнта.

"Всі ці історії про перехід Брейтвейта – повна нісенітниця. Мартін грає в найкращому клубі світу, він тут щасливий і був одним з найкращих на Євро. Він продовжить грати за Барселону", – цитує агента El Confidencial.

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30-річному данцю приписували інтерес з боку середняків АПЛ – Вулверхемптона та Брайтона. Чинний конттрак Мартіна з Барсою розрахований до літа 2024-го. Нагадаємо, каталонці придбали нападника у Леганеса за 18 млн євро.

У минулому сезоні Ла Ліги Брейтвейт провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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