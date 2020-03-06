Брейтвейт розповів про своє майбутнє у Барселоні

Данський форвард Барселони Мартін Брейтвейт не згодний з думкою, що каталонський клуб придбав його лише на кілька місяців.

"Я тут, щоб виступати за Барселону протягом багатьох років. Поки що чув тільки позитивні відгуки. Але якщо люди вірять у те, що мене купили лише на кілька місяців, вони дуже здивуються, побачивши мене в формі Барселони наступного сезону, коли я буду грати у Лізі чемпіонів.

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Я перейшов у цей клуб в прекрасний момент. Це ідеальний час. Чому? Речі трапляються в житті тоді, коли повинні відбутися. Все стається в певний час. Тому і кажу, що це ідеальний час для мене. Я щасливий", – цитує Брейтвейта видання Sport.es.

Нагадаємо, Барселона викупила Мартіна у Леганеса наприкінці лютого – "блаугранас" отримали спеціальний дозвіл на цю покупу у зв’язку з травмами Луїса Суареса і Усмана Дембеле.

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