Брейтвейт публічно сконфузився під час презентації в Барселоні – форвард не зміг виконати трюк з м’ячем

Новачок "блаугранас" Мартін Брейтвейт не впорався з емоціями під час власної презентації.

Екс-форвард Леганеса Мартін Брейтвейт, який вчора став повноцінним гравцем каталонської Барселони, сконфузився під час своєї презентації у якості новачка клубу.

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Новоспеченому нападнику "блаугранас" не вдалося продемонструвати техніку володіння м’ячем. Зокрема, Брейтвейт безуспішно намагався втримати м'яч на голові, після чого спробував п’ятою підняти його у повітря, але також не зміг виконати цей трюк.

Нагадаємо, контракт з нападником було укладено до літа 2024 року. "Блаугранас" виплатили "пепінерос" клаусулу у 18 млн євро. Данець був придбаний в екстреному порядку у зв'язку з травмами Луїса Суареса і Усмана Дембеле – очільники Ла Ліги дозволили Барселоні протягом 15 днів придбати нового нападника, за умови, що це буде гравець, який виступає в чемпіонаті Іспанії.

До слова, Брейтвейт був найкращим бомбардиром Леганеса у сезоні 2019/20 – у 27 матчах він забив вісім голів та віддав один асист. Однак, багато фахівців ставлять під сумнів його можливість заграти саме у Барселоні і подібні відео лише посилюють такі думки.

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